Екатерина Усик: Мое отношение к россии было всегда негативным

Екатерина Усик прокомментировала свое отношение к рноссии 192 Фото — gettyimages #Екатерина Усик

– Чемпион.

Екатерина Усик, жена чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) всегда негативно относилась к россии.

Об этом она рассказала в Instagram.

«Я очень хорошо помню 2014 год. Год, с которого все и началось. Я жила со своей семьей в Симферополе (прекрасно жила при Украине). Когда настал день и вдруг к нам зашли «вежливые люди», все потеряло смысл для меня.

Мое отношение к России было всегда отрицательным, еще задолго до всех событий 9. Большинство людей хотели в россии (думали, там лучше).

Но телевизор это одно, а реальность другое.Все шли на референдум, радовались.А я спросила одного из своих соседей, как так возможно? Ведь когда твоя мама болеет, ты не идешь искать новую (кто не понял) , мама – это страна).

У меня в голове не укладывается, как можно быть обиженными на свою страну.Она тебе ничего не должна.Но ты должен быть предан ей, особенно, если давал ей присягу.

Я знаю одно: Крым – 🔥. Многие ждут Украину, а многие упаковывают чемоданы и бегут. И пусть убегают. Я согласна, в любой стране есть куча помета, но смотря на все то, что делают украинцы, как они встали, объединились, как помогают, весь мир в шоке. Я это слышу постоянно, пребывая в разных странах.

Так вот, я горжусь каждым, кто всю войну ни разу не сомневался в нас и нашей победе. Так и будет», – сказала Усик.