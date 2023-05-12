Фьюри: Я пока не уверен ни в каком имени своего будущего соперника

Фьюри прокомментировал своего следующего соперника 314 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри

Источник – sportarena.com.

Непобежденный обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) не уверен в своем следующем сопернике.

Об этом рассказал сам британский боксер.

“Я слышу, как все эти имена опрокидываются, но я не обращаю на них никакого внимания, пока не окажусь с ними на ринге. Как мы видели за последние 14 лет, вы можете договориться с кем-то, но ваше сражение так и не состоится. Я не очень оптимистичен по каким-то именам, пока не встречусь с ними окончательно. собираются что-то делать в июле, то им лучше пошевелиться. Время идет. Им лучше поторопиться, сейчас май”, — отметил Фюри.

Промоутер Фрэнк Уоррен намерен провести бой Фюри летом. По его словам, главной проблемой является то, что у основных кандидатов уже есть соперники на данный момент.

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