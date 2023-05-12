Фьюри назвал фаворита боя Уайлдера — Джошуа

Тайсон Ф'юри прокомментировал бой Уайлдер — Джошуа 573 Фото — gettyimages #Энтони Джо юри, #Деонтей Уайлдер

Источник — isport.ua.

Эксчемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) не сможет победить Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО).

Об этом рассказал непобедимый обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО)

«Вы действительно хотите, чтобы я ответил? Я думаю, мы все знаем, что произойдет. Мне бы очень хотелось, чтобы Энтони вырубил его, потому что Уайлдер — маленькая су*ка и вечно о чем-то стонущая п**да, пардон за мой французский. Однако я предполагаю, что Энтони проиграет досрочно, если честно», — рассказал Фьюри. >

Ранее сообщалось, что Джошуа и Уайлдер могут провести бой в конце года.

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