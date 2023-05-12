Бокс
Постол: Гвоздик хочет вернуться и стать чемпионом
Украинский боксер — о возвращении в ринг соотечественника Сегодня 22:09 142 0 #Виктор Постол, #Александр Гвоздик
Источник: champion.com.ua
Украинский боксер — о возвращении в ринг соотечественника Сегодня 22:09 142 0 #Виктор Постол, #Александр Гвоздик
Сегодня 20:54 297 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22dc926c1653b822fea59ca4e6c9f3e750.jpg" /> #Денис Беринчик Источник — Tribuna.com. Чемпион WBO...
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