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Постол: Гвоздик хочет вернуться и стать чемпионом

Украинский боксер — о возвращении в ринг соотечественника Сегодня 22:09 142 0 #Виктор Постол, #Александр Гвоздик

Источник: champion.com.ua

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