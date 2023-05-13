Постол: После шестого раунда Деревянченко сломает Мунгую

Украинский боксер высказался о предстоящем поединке соотечественника 248 #Сергей Деревянченко, #Виктор Постол

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (14-4, 10 КО) победит мексиканца Хайме Мунгую (41-0, 36 КО).

Об этом заявил бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-4, 12 KO).

«Я думаю, что в этом поединке Сергей Деревянченко сломает Мунгую. Я знаю Сергея, я когда-то боксировал с ним в любителях. Он уверен, идет вперед, назойлив. Поэтому я считаю, что где-то после шестого раунда он Мунгую переломит и пойдет прибивать», — сказал Постол.