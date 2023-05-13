У Усика сообщили, когда состоятся промоутерские торги с Дюбуа

Менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО) Эгис Климас сообщил, когда пройдут промоутерские торги по поединку с претендентом от WBA Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

По его словам, промоутерские торги по бою Усик – Дюбуа, вероятно, состоятся на следующей неделе.

«Вот как все будет.

Что касается неудачных переговоров с Фьюри, то мы не первые и не последние, кто оказался в такой ситуации. Что случилось, то случилось. Мы ничего не можем с этим поделать. Фьюри – это Фьюри. У него другой менталитет. Посмотрим, удастся ли устроить этот поединок в конце года. Всегда есть большая разница, когда одна сторона идет за наследием, а другая – за деньгами», – приводит слова Климаса ProBox TV.