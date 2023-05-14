Следить

Бокс

Алимханулы одолел Батлера и защитил титул WBO в среднем весе

Бой завершился досрочно Сегодня 09:44 414 0 Источник: — Чемпион.

Чемпион WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) одолел Стивена Батлера (32-4-1, 26 KO) из Канады.

Бой завершился досрочно. Судья остановил рефери после нескольких нокдаунов.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс