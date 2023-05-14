Бокс
Алимханулы одолел Батлера и защитил титул WBO в среднем весе
Бой завершился досрочно Сегодня 09:44 414 0 Источник: — Чемпион.
Чемпион WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) одолел Стивена Батлера (32-4-1, 26 KO) из Канады.
Бой завершился досрочно. Судья остановил рефери после нескольких нокдаунов.
AND STILL!
A dominant performance by @QazaqStyle 😤🇰🇿 #JanibekButler pic.twitter.com/8pGXZckI20
— ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 14, 2023
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