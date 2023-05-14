Алимханулы одолел Батлера и защитил титул WBO в среднем весе

Бой завершился досрочно 414 Источник: — Чемпион.

Чемпион WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) одолел Стивена Батлера (32-4-1, 26 KO) из Канады.

Бой завершился досрочно. Судья остановил рефери после нескольких нокдаунов.

AND STILL! A dominant performance by @QazaqStyle 😤🇰🇿 #JanibekButler pic.twitter.com/8pGXZckI20 — ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 14, 2023

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