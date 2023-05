Известный блоггер KSI может провести поединок с братом Фьюри

255 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2222eee51637cb3e101723f602e2c47014.jpg" /> #Томми Фьюри

Источник — Чемпион.

Британский боксер полутяжелого веса Томми Фюри (9-0, 4 КО) может провести бой с блогером KSI.

Об этом сообщил отец Фьюри — Джон.

Накануне Томми Фюри (9- 0, 4 КО) победил ютубера Джейка Пола (6-1, 4 КО).

@KSI и @tommytntfury ready to throw down right now 😤#KSIFournier

— MF & DAZN X Series (@MF_DAZNXSeries) May 13, 2023