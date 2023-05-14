Отец Фьюри: Для Тайсона есть только одно сражение — против кролика из Украины

Отец Ф'юри рассказал о следующем бое сына 1092 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Александр Усик Источник

Источник — Boxing Social.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO) намерен провести лишь одно сражение.

Об этом рассказал его отец Джон Фьюри.

«Дело за Тайсоном, что он захочет делать дальше, но для него есть только один бой. Это должен быть кролик из Украины – Усик, но он сбежал в Саудовскую Аравию, чтобы получить на пару фунтов больше», — сказал Фюри-старший.

Напомним, известный блоггер KSI может провести поединок с братом Фьюри.

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