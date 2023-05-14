Усик: Бегать за Фьюри или идти на уступки никто не будет

Украинец рассказал о возможном бое с Ф'юри 751 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри < Источник - vRINGe.com.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) не собирается бегать за обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 КО).

Об этом украинец рассказал порталу vRINGe.com.

«Для Фюри бокс — это не только спорт, но и шоу. И есть еще один фактор — деньги Он все время говорит о них и озвучивает какие-то невероятные суммы, которые хочет получить за бой.Я считаю, что все его громкие заявления — разгар страстей.Без этого никуда. Усик — о завершении карьеры: У меня есть цель — абсолютное чемпионство

Он профессиональный спортсмен. «Не секрет, что гонорары прописываются для обеих сторон. Если хочет потянуть интригу, то его право, но бегать за ним или идти на уступки никто не будет. Поединок рано или поздно состоится. И все решится в ринге», — сказал Усик. /p>

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