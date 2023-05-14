Бокс
Усик – о завершении карьеры: У меня есть цель – абсолютное чемпионство
Украинский чемпион рассказал о завершении карьеры Сегодня 11:46 396 0 Фото: Getty Images #Александр Усик
Источник — vRINGe.com.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) намерен стать абсолютным чемпионом мира.
Об этом он заявил порталу vRINGe. com.
«Пока у меня есть конкретная цель. И вместе с командой мы будем к ней идти. Это абсолютное чемпионство, да. Далее посмотрим. Но даже если профессиональная карьера будет завершена, бокс никуда не исчезнет из моей жизни.
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Прямо сейчас мы развиваем новый, уникальный проект Ready to Fight, объединяющий всех, кто причастен к миру бокса, решает их проблемы, и как минимум ради этого я буду находиться и дальше в этой среде и помогать новичкам и профессионалам. .Уверенный у нас все получится», — сказал Усик.
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