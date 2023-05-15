Хейни: Если бы мы с Ломаченко сражались в Украине, я бы все равно победил

430 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22746d5040962b31cbe329191aacf56e3c.png" /> #Василий Ломаченко, #Хейни, #Девин Хейни, #Ломаченко — Хейни Источник – Boxing News 24/7.

Абсолютный чемпион в легком весе Девин Хейни (29-0, 15 КО) готов к бою против Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).

Об этом он рассказал порталу Boxing24/7.

«Моей мечтой всегда было биться на MGM Grand здесь, в Лас-Вегасе, где я вырос. Неважно, где состоится бой. Если бы мы сражались в Украине, я бы все равно победил, но то, что поединок состоится именно здесь, гораздо приятнее.

Мы готовимся к лучшей версии Ломаченко в тот вечер. лучшие выступления. Думаю, что Лома должен был биться со мной четыре года назад, когда я вызвал его. За четыре года я стал гораздо лучше», — сказал Хейни.

Напомним, Василий Ломаченко (17-2-0, 11 КО) встретится с абсолютным чемпионом мира, американцем Дэвином Хейни (29-0-0, 15 КО).

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