Ломаченко: Теперь я близок к своей цели и мечте

Василий Ломаченко прокомментировал бой против Девина Хейни 197 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) готов к бою с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 КО).

Об этом рассказал. сам украинский боксер.

«Для меня он очень талантливый, умный боксер с высоким боксерским IQ и скоростью. Да, это опасный бой, но такова наша работа. Мы готовимся к этому. Мы тренируемся для этого .

Никто не приносит на ринг что-то новое.Мы все знаем друг о друге.Речь идет о стратегии и о том, как быстро вы можете адаптироваться к сопернику.

Сейчас я очень мотивирован. Теперь я близок к своей цели и своей мечте. Теперь я наслаждаюсь этим, потому что нахожусь очень близко к тому, чего я хочу в боксе», — сказал Ломаченко.