Бокс
Ломаченко: Теперь я близок к своей цели и мечте
Василий Ломаченко прокомментировал бой против Девина Хейни Сегодня 11:30 197 0 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Бывший чемпион мира Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) готов к бою с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 КО).
Об этом рассказал. сам украинский боксер.
«Для меня он очень талантливый, умный боксер с высоким боксерским IQ и скоростью. Да, это опасный бой, но такова наша работа. Мы готовимся к этому. Мы тренируемся для этого .
Никто не приносит на ринг что-то новое.Мы все знаем друг о друге.Речь идет о стратегии и о том, как быстро вы можете адаптироваться к сопернику.
Сейчас я очень мотивирован. Теперь я близок к своей цели и своей мечте. Теперь я наслаждаюсь этим, потому что нахожусь очень близко к тому, чего я хочу в боксе», — сказал Ломаченко.
Напомним, ночь с 20 на 21 мая в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоятся чемпионский поединок в легком весе (61,23 кг) между Василием Ломаченко и Девином Хейни.
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