Отец Хейни: У Ломаченко всего два поражения, в обоих случаях у него были оправдания

Билл Хейни прокомментировал бой сына против Василия Ломаченко 328 0 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Хейни, #Девин Хейни #Ломаченко — Хейни

Источник — boxingnews24.com.

Чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни(29-0, 15 КО) легко победит Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).

Об этом рассказал отец американского боксера — Билл Хейни.

«У Ломаченко только два поражения, в обоих случаях у него были оправдания. Мы хотим покончить с его оправданием, забить гвоздь в гроб г-на Ломаченко и завершить его карьеру. Поскольку это 30-й бой для Дэвина, он повзрослел. Он будет придерживаться своего плана и одержит легкую победу. Он покажет миру, что он №1 P4P», — сказал Хейни.

Напомним, в ночь с 20 на 21 мая в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоятся чемпионский поединок в легком весе (61,23 кг) между Василием Ломаченко и Девином Хейни.

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