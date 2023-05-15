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Отец Хейни: У Ломаченко всего два поражения, в обоих случаях у него были оправдания
Билл Хейни прокомментировал бой сына против Василия Ломаченко Сегодня 15:55 328 0 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Хейни, #Девин Хейни #Ломаченко — Хейни
Источник — boxingnews24.com.
Чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни(29-0, 15 КО) легко победит Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).
Об этом рассказал отец американского боксера — Билл Хейни.
«У Ломаченко только два поражения, в обоих случаях у него были оправдания. Мы хотим покончить с его оправданием, забить гвоздь в гроб г-на Ломаченко и завершить его карьеру.
Поскольку это 30-й бой для Дэвина, он повзрослел. Он будет придерживаться своего плана и одержит легкую победу. Он покажет миру, что он №1 P4P», — сказал Хейни.
Напомним, в ночь с 20 на 21 мая в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоятся чемпионский поединок в легком весе (61,23 кг) между Василием Ломаченко и Девином Хейни.
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