Дюбуа прекратил сотрудничество с тренером

У Дюбуа сменится тренер 243

Источник — nosmokesport.

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) прекратил сотрудничество с тренером Шейном Макгиганом.

Об этом сообщает No Smoke Boxing.

Причиной такого решения британца есть семейный конфликт, ведь младшая сестра Дюбуа Кэролайн продолжает тренироваться под руководством Макгигана, с которым семья Дюбуа начала сотрудничать в 2021 году. Ранее WBA назначила промоутерские торги по бою Усик — Дюбуа.