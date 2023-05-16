Бокс
Дюбуа прекратил сотрудничество с тренером
У Дюбуа сменится тренер Сегодня 12:45 243 0< /span> #Даниэль Дюбуа
Источник — nosmokesport.
Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) прекратил сотрудничество с тренером Шейном Макгиганом.
Об этом сообщает No Smoke Boxing.
Причиной такого решения британца есть семейный конфликт, ведь младшая сестра Дюбуа Кэролайн продолжает тренироваться под руководством Макгигана, с которым семья Дюбуа начала сотрудничать в 2021 году. Ранее WBA назначила промоутерские торги по бою Усик — Дюбуа.