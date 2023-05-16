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Бокс

Дюбуа прекратил сотрудничество с тренером

У Дюбуа сменится тренер Сегодня 12:45 243 0< /span> #Даниэль Дюбуа

Источник — nosmokesport.

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) прекратил сотрудничество с тренером Шейном Макгиганом.

Об этом сообщает No Smoke Boxing.

Причиной такого решения британца есть семейный конфликт, ведь младшая сестра Дюбуа Кэролайн продолжает тренироваться под руководством Макгигана, с которым семья Дюбуа начала сотрудничать в 2021 году. Ранее WBA назначила промоутерские торги по бою Усик — Дюбуа.

Источник: champion.com.ua

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