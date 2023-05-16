Ломаченко: Хейни – умный боксер

Василий Ломаченко прокомментировал предстоящий бой с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни 155 < span class="listing__itm__comments">0 #Василий Ломаченко, <Девин Источник - tribuna.com.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) верит в свою победу над абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 КО).

Об этом рассказал сам украинский боксер.

«Мне нравится быть андердогом. Для меня это лучше, чем было раньше, когда многие говорили: «О, это будет легко для Ломы». Когда ты андердог, тебе нужно быть самим собой. Я знаю, что Хейни – умный боксер. Я понимаю его уровень. Для меня это будет нелегко, но реально. Актуально: Отец Хейни: У Ломаченко только два поражения, в обоих случаях у него были оправдания Хейни испытывает больше давления, чем я. Для меня это оптимально . Это дает мне мотивации. Ему надо беспокоиться этим. Меня же это не волнует, потому что я проигрывал, я андердог и старый боксер», — сказал Ломаченко.

Напомним, в ночь с 20 на 21 мая в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоится чемпионский поединок в легком весе (61,23 кг) между Василием Ломаченко и Девином Хейни.

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