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WBA назначила промоутерские торги на бой Усик — Дюбуа
торги пройдут 25 мая Сегодня 09:39 395 0< /span> Фото — gettyimages #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила дату промоутерских торгов поединка между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) ). Об этом сообщает WBA. Промоутерские торги состоятся 25 мая в Хьюстоне, штат Техас. 15 мая организация отправила командам боксеров сообщения с деталями будущих торгов. Минимальная сумма для получения прав на бой будет составлять 1 млн долларов, при этом Усик получит 75% от общего призового фонда, а Дюбуа –; 25%. Бой между Усиком и Дюбуа был назначен еще 12 декабря, но WBA дала украинцу время для переговоров об объединительном бое с обладателем пояса WBC Тайсоном Фюри, но его не удалось согласовать из-за разногласий между командами. После этого команда украинца решила боксировать с Дюбуа. Конечный срок для переговоров истек 2 мая, поэтому организация отправила бой на промоутерские торги. Напомним, Дюбуа предложили провести бой с Усиком в Польше.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила дату промоутерских торгов поединка между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) ).
Об этом сообщает WBA.
Промоутерские торги состоятся 25 мая в Хьюстоне, штат Техас.
15 мая организация отправила командам боксеров сообщения с деталями будущих торгов. Минимальная сумма для получения прав на бой будет составлять 1 млн долларов, при этом Усик получит 75% от общего призового фонда, а Дюбуа –; 25%.
Бой между Усиком и Дюбуа был назначен еще 12 декабря, но WBA дала украинцу время для переговоров об объединительном бое с обладателем пояса WBC Тайсоном Фюри, но его не удалось согласовать из-за разногласий между командами. После этого команда украинца решила боксировать с Дюбуа.
Конечный срок для переговоров истек 2 мая, поэтому организация отправила бой на промоутерские торги.
Напомним, Дюбуа предложили провести бой с Усиком в Польше.