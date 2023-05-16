WBA согласилась назначить Уайлдера следующим соперником Усика

Усик может подраться с Уайлдером 239 #Александр Усик, #Деонтей Уайлдер, #Даниэль Дюбуа < Источник - Big Fight Weekend.

WBA готова назначить следующим соперником украинского боксера Александра Усика американца Деонтея Уайлдера, если британец Даниэль Дюбуа не наберет форму после травмы.

Об этом сообщает Big Fight Weekend.

Усик и Дюбуа не смогли в отведенные сроки договориться о поединке, поэтому WBA назначила на 25 мая промоутерские торги, на которых определится организатор боя.

Однако, по информации инсайдера Дэна Рафала, существует вероятность, что Даниэль Дюбуа не успеет к лету восстановиться от травмы колена, полученной в декабре 2022 года в победном бою за титул «временного» чемпиона WBA против Кевина Лерены из ЮАР. Хотя WBA удовлетворилась медицинским отчетом команды британца о состоянии его здоровья, остается вопрос, может ли он тренироваться на полную мощность и набрать перед боем должную форму. На случай, если Даниэль Дюбуа откажется выйти на ринг , WBA разработала запасной план. Ассоциация готова приказать Александру Усику сразиться с бывшим чемпионом WBC Деонтеем Вайлдером, который занимает в рейтинге WBA первое место. Напомним, Дюбуа предложили провести бой с Усиком в Польше.