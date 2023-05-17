Арум анонсировал бой Усик — Фьюри

Арум прокомментировал бой Усик — Фьюри 228 Фото — gettyimages #Арум, #Александр Усик, #Тайсон Ф' Юри, #Боб Арум Источник — tribuna.com.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поразится с обладателем поясной WBC&Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO .

Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

«Я действительно считаю, что любые деньги, о которых говорят в контексте этого боя, бледнеют в По сравнению с тем, что можно заработать в Саудовской Аравии, сейчас Усик и Фюри ждут конца года, чтобы подраться между собой на Ближнем Востоке, потому что именно там самые большие деньги.

Сейчас я считаю, что Тайсон будет ждать этого боя, но с ним все зависит от того, с какой ноги он встанет утром», — сказал Арум.