Бокс
Арум анонсировал бой Усик — Фьюри
Арум прокомментировал бой Усик — Фьюри Сегодня 20:10 228 0 Фото — gettyimages #Арум, #Александр Усик, #Тайсон Ф' Юри, #Боб Арум Источник — tribuna.com.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поразится с обладателем поясной WBC&Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO .
Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
«Я действительно считаю, что любые деньги, о которых говорят в контексте этого боя, бледнеют в По сравнению с тем, что можно заработать в Саудовской Аравии, сейчас Усик и Фюри ждут конца года, чтобы подраться между собой на Ближнем Востоке, потому что именно там самые большие деньги.
Сейчас я считаю, что Тайсон будет ждать этого боя, но с ним все зависит от того, с какой ноги он встанет утром», — сказал Арум.
Напомним, бой Усик — Фюри должен был состояться 29 апреля, но сорвался по инициативе британца.
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