Канело: Хейни является фаворитом в поединке с Ломаченко

Сауль Альварес прокомментировал предстоящий бой Ломаченко — Хейни 218 0 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Девин Хейни < ="article__source"> Источник — Чемпион.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (29-0, 15 KO) является фаворитом в бою с эксчемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-2, 11 KO).

Об этом заявил абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО).

«Хороший бой, мне он нравится. Они оба являются хорошими бойцами, но я думаю , что прямо сейчас Дэвин Хейни является фаворитом», — сказал Альварес.

Напомним, 12-раундовый поединок за титулы IBF, WBA Super, WBC, WBO, принадлежащие американцу, nbsp ; в легком весе состоятся 20 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand. Начало боя ориентировочно в 7:00 по киевскому времени.