Климас: Возможно, это последний шанс Ломаченко.

Менеджер Ломаченко рассказал о следующем бое украинца 205 Фото: Getty Images #Климас, #Василий Ломаченко, <Девин Источник - Чемпион.

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) возможно имеет последний шанс в бою против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (29-0, 15 КО).

Такое мнение поделился менеджер украинца Эгис Климас.

«Это невероятное боксерское событие в Лас-Вегасе, США. Именно здесь, в Вегасе, Василий провел свой профессиональный дебют. Здесь его цели имеют продолжение. Когда Василий перешел из любителей к профи, первой целью, которую он мне озвучил, была цель собрать все 4 пояса. >

Это шанс для него. Возможно, это последний шанс, подобной возможности больше не будет. Это его мечта, которая должна осуществиться», — сказал Климас.