Стали известны судьи боя Хейни — Ломаченко

Все судьи будут из США 274 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

boxingscene.com.

Определилась судейская бригада, которая будет работать на боксерском поединке между абсолютным чемпионом в легком весе американцем Девином Хейни (29-0, 15 КО) и украинцем Василием Ломаченко (17, 17) (1); ).

Об этом сообщает boxingscene.

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Поединок будут обслуживать американские арбитры. В ринге будет работать Гарви Док из Нью-Джерси. Боковыми арбитрами назначены Дэйв Моретти, Тим Читем (оба из Невады) и Дэвид Сазерленд (Оклахома).

Напомним, в ночь с 20 на 21 мая в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand strong>состоятся чемпионский поединок в легком весе (61,23 кг) между Василием Ломаченко и Девином Хейни.

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