Бокс
Стали известны судьи боя Хейни — Ломаченко
Все судьи будут из США Сегодня 17:39 274 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
boxingscene.com.
Определилась судейская бригада, которая будет работать на боксерском поединке между абсолютным чемпионом в легком весе американцем Девином Хейни (29-0, 15 КО) и украинцем Василием Ломаченко (17, 17) (1); ).
Об этом сообщает boxingscene.
Актуально: Стало известно, какой гонорар Ломаченко получит за бой с Хейни
Поединок будут обслуживать американские арбитры. В ринге будет работать Гарви Док из Нью-Джерси. Боковыми арбитрами назначены Дэйв Моретти, Тим Читем (оба из Невады) и Дэвид Сазерленд (Оклахома).
Напомним, в ночь с 20 на 21 мая в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand strong>состоятся чемпионский поединок в легком весе (61,23 кг) между Василием Ломаченко и Девином Хейни.
Читайте: Ломаченко — Хейни: все о бое за абсолютного чемпиона мира