Сулейман: Пока бокса не будет в Украине, у России не будет поединков

323 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2212c9acb9c382765d620153fb9eaee353.jpg" /> Фото: Getty Images #Бивол, #Сауль Канело Альварес

News 24/7.

WBC не санкционирует бой между абсолютным чемпионом второго среднего веса Саулем Альваресом и чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом по россии.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

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«Санкционируем ли реванш Канело — Бивол? Нет, не сейчас. Наша позиция очень четкая. Это постоянная и последовательная позиция. Бивол никак не подошел к процессу, который мы открыли для всех боксеров, которые хотят подать заявку на рассмотрение их дела.

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Дмитрий этого не сделал «Пока бокса не будет в Украине, у России не будет поединков, которые санкционирует WBC», — сказал Сулейман.

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