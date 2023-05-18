Богачук назвал фаворита боя Хейни — Ломаченко

Сергей Богачук прокомментировал бой Хейни — Ломаченко 356 #Богачук, #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — xsport.ua.

Чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) является фаворитом в бою против Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).

Об этом рассказал обладатель пояса WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук (22-1, 22 КО).

«По моему мнению, фаворитом является Хейни, ведь он является абсолютным чемпионом мира. Девин сейчас является одним из лучших и сильных боксеров своего дивизиона, у него нет поражений, а победы были над достаточно сильными оппонентами. /blockquote>

Бой Ломаченко и Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

Напомним, в ночь с 20 на 21 мая в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand strong> состоится чемпионский поединок в легком весе (61,23 кг) между Василием Ломаченко и Девином Хейни.

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