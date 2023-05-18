Бокс
Богачук назвал фаворита боя Хейни — Ломаченко
Сергей Богачук прокомментировал бой Хейни — Ломаченко Сегодня 15:40 356 0 #Богачук, #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Источник — xsport.ua.
Чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) является фаворитом в бою против Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).
Об этом рассказал обладатель пояса WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук (22-1, 22 КО).
«По моему мнению, фаворитом является Хейни, ведь он является абсолютным чемпионом мира. Девин сейчас является одним из лучших и сильных боксеров своего дивизиона, у него нет поражений, а победы были над достаточно сильными оппонентами. /blockquote>
Бой Ломаченко и Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе.
Напомним, в ночь с 20 на 21 мая в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand strong> состоится чемпионский поединок в легком весе (61,23 кг) между Василием Ломаченко и Девином Хейни.
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