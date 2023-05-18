Фьюри: Усику, ничего не слышал от твоей команды — я готов в любое время

279 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22b39ba788eb9caf87c18185c2513f2c47.jpg" /> Фото: Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) обратился к обладателю титулов WBA, WBO и IBF Александру Усику (20-0, 13 КО).

Об этом он написал в Инстаграмме.

«Не могу дождаться нокаутировать эту маленькую крысу, урода. Трусливый, желтый, гадкий, болотноглазый, бомжара. Усику, продолжай бежать, кролику. Что-то я ничего не слышал от твоей команды или еще кого-то. Я готов в любое время», — написал Фюри.

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