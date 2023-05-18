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Гирн: Слышал, что бой Усика и Дюбуа не произойдет
Эдди Гирн прокомментировал бой Усик — Дюбуа Сегодня 12:20 226 #Эдди Гирн, #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
Источник — boxing-social.com.
Бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) может не состояться.
< Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.
«Ходят разные разговоры, не правда ли? Я слышал, что бой не состоится, промоутерские торги не состоятся. «, — сказал Гирн.
Раньше WBA назначила промоутерские торги на бой Усик — Дюбуа.