Гирн: Уайлдер не победит Усика

Горн прокомментировал потенциальный бой Усик — Уайлдер 352 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Александр Усик, #Александр Усик Источник — boxing-social.com.

Эксчемпион мира в сверхтяжелом весе Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) не сможет победить обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО) .

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Деонтей Уайлдер будет делать то, что должен делать. Если он получит бой за титул чемпиона мира, то нельзя будет обвинять его в этом.Очевидно, он получит гораздо большие деньги за бой с Эй Джеем.

На мой взгляд, Деонтей Уайлдер не победит Александра Усика.Со своей стороны, мы просто заботимся о карьере Энтони Джошуа. мое мнение, он проведет бой в начале августа.

Мы хотим попробовать провести бой с Уайлдером, но если не сможем, то все равно проведем августовский бой», — сказал Гирн.