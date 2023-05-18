Хейни: Я собираюсь сломать Ломаченко

Абсолютный чемпион мира прокомментировал предстоящий бой с украинцем 792 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — Boxing News 24.

Абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) намерен сломить Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).

Об этом он заявил накануне боя.

«Мы все знаем, что план Ломы будет заключаться в том, чтобы попытаться сблизиться и пытаться действовать грязно. Он будет делать подобные вещи. Я сильный боец, я велик и подготовлен Я собираюсь сломать его, знаю, что он будет пытаться измочить меня такими действиями, но я не позволю ему этого сделать. за бой с Хейни

Вы можете просмотреть 1000 видео обо мне, но туда выйдет другой боец. Он может подготовить любой план, но когда он выйдет в ринг – это будет совсем по-другому. Он известен своим большим любительским опытом. У него было много любительских сражений и много побед. Многие люди до сих пор говорят об этом.

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Сейчас идеальное время. Я чувствую себя сильным, зрелым. Мой разум ясен, все отлично. Я в отличном настроении. Я не могу дождаться вечера боя. Это будет отличный вечер для моей команды. Это будет веселая ночь, и я с нетерпением жду этого», — сказал Хейни.

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