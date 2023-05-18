Хейни: Ломаченко может стать абсолютным чемпионом в полулегком весе

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Эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) может опуститься в полу .

Об этом рассказал абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни (29-0, 15 КО).

«Я не думаю, что он уйдет на пенсию в случае поражения .Пожалуй, он снова опустится в 130 фунтов Думаю, что там Ломаченко будет доминировать над этими ребятами. Чувствую, что они даже не на его уровне. Там он может стать абсолютным чемпионом. В нашей категории я ему не по зубам», — сказал он. сказал Хейни.