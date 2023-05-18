Ломаченко: Это все ради моей страны

Украинец рассказал о предстоящем бое за абсолюта 2972 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник – Чемпион.

Эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) готов к бою с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 KO).

Об этом он рассказал накануне поединка.

«Для меня это кое-что особенное. Это моя цель, моя мечта, я не могу дождаться. Для все ради бога, ради моего отца, моей семьи. И, конечно, это ради моей страны. Меньше слов. Просто дождемся 20 мая, субботним вечером. Это все. Я готов, я здоров. 20 мая», — сказал Ломаченко.