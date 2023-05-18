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Бокс

Ломаченко и Хейни провели битву взглядов

Произошла битва взглядов Сегодня 08:37 476 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

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Бывший чемпион мира Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) и абсолютный Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) провели битву взглядов.

Актуально: Стало известно, какой гонорар Ломаченко получит за бой с Хейни

Поединок состоится 20 ​​мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.< /p>

Читайте: Ломаченко — Хейни: все о бое за абсолютного чемпиона мира

Источник: champion.com.ua

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