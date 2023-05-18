Ломаченко и Хейни провели битву взглядов

Произошла битва взглядов 476 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

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Бывший чемпион мира Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) и абсолютный Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) провели битву взглядов.

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Поединок состоится 20 ​​мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.< /p>

The Super Bowl of Lightweight division 🏆#HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/BxRXwDxpZs — Top Rank Boxing (@trboxing) May 17, 2023

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