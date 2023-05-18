Бокс
Ломаченко и Хейни провели битву взглядов
Произошла битва взглядов Сегодня 08:37 476 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
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Бывший чемпион мира Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) и абсолютный Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) провели битву взглядов.
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Поединок состоится 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.< /p>
The Super Bowl of Lightweight division 🏆#HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/BxRXwDxpZs
— Top Rank Boxing (@trboxing) May 17, 2023
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