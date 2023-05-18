Бокс
Ломаченко на вопрос о войне начал рассказывать о боге
Боксер с украинским паспортом отказался озвучить свою позицию Сегодня 15:18 203 0 Фото: Top Rank #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Источник — Чемпион.
Войну в Украине может остановить только Бог.
Об этом сказал Василий Ломаченко во время пресс-конференции накануне чемпионского боя против Дэвина Хейни.
«Смотрите, трудно что-то сказать, потому что вы ничего не можете изменить. Если вы что-то говорите или делаете, то ничего не изменит.
Думаю, только Бог может что-то изменить. Поэтому нам нужно просто молиться и просить его остановить эту войну», — цитирует Ломаченко Трибуна.
Также боксеры провели дуэль .