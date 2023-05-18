Ломаченко на вопрос о войне начал рассказывать о боге

Боксер с украинским паспортом отказался озвучить свою позицию 203 Фото: Top Rank #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — Чемпион.

Войну в Украине может остановить только Бог.

Об этом сказал Василий Ломаченко во время пресс-конференции накануне чемпионского боя против Дэвина Хейни.

«Смотрите, трудно что-то сказать, потому что вы ничего не можете изменить. Если вы что-то говорите или делаете, то ничего не изменит. Думаю, только Бог может что-то изменить. Поэтому нам нужно просто молиться и просить его остановить эту войну», — цитирует Ломаченко Трибуна.

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