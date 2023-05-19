Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (32-0-KO предложил чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александру Усику (20-0, 13 КО) провести летом бой на Уэмбли. Об этом британец заявил в Инстаграмме. < "Я устал от всех этих "он сказал, она сказала". Почему бы нам просто […]" /> Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (32-0-KO предложил чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александру Усику (20-0, 13 КО) провести летом бой на Уэмбли. Об этом британец заявил в Инстаграмме. < "Я устал от всех этих "он сказал, она сказала". Почему бы нам просто […]"> Фьюри - Усику: Вот тебе мое предложение – бой на Уэмбли летом, ты и я
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Фьюри — Усику: Вот тебе мое предложение – бой на Уэмбли летом, ты и я

Сегодня 17:57 28 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/227f3aa03928a43a1f450505099d4d0229.jpg" />

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (32-0-KO предложил чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александру Усику (20-0, 13 КО) провести летом бой на Уэмбли.

Об этом британец заявил в Инстаграмме.

< "Я устал от всех этих "он сказал, она сказала". Почему бы нам просто не сделать это? Почему бы нам просто не подраться этим летом, мне и тебе, на Уэмбли за процент, о котором уже договорились. Если ты так отчаянно хочешь реванша – можешь получить.

Мне не нужны реванши, мне ничего не нужно, я просто собираюсь порезать тебя на куски, как сыр. вот тебе мое предложение – бой на Уэмбли летом, ты и я», — сказал Фьюри.

Источник: champion.com.ua

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