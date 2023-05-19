Ломаченко: Если проиграю Хейни, начну думать о своем будущем

Украинец рассказал о вероятном поражении от Хэйни 228 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) может задуматься о завершении карьеры.

Об этом он рассказал перед матчем с абсолютным чемпионом мира в легком весе. Девина Хейни (29-0, 15 KO).

«Я не думаю о своем будущем перед нашим боем. Все может произойти в эту ночь. Если я проиграю, то начну думать о своем будущем .Но сейчас я сосредоточен на Хейне», – сказал Ломаченко.