Бокс
Ломаченко: Если проиграю Хейни, начну думать о своем будущем
Украинец рассказал о вероятном поражении от Хэйни Вчера 23:09 228 0 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Источник – Чемпион.
Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) может задуматься о завершении карьеры.
Об этом он рассказал перед матчем с абсолютным чемпионом мира в легком весе. Девина Хейни (29-0, 15 KO).
«Я не думаю о своем будущем перед нашим боем. Все может произойти в эту ночь. Если я проиграю, то начну думать о своем будущем .Но сейчас я сосредоточен на Хейне», – сказал Ломаченко.