Ломаченко: Хейни действительно боксер высокого уровня

Украинец рассказал о своем следующем сопернике 379 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) рассказал об абсолютном чемпионе в легком весе Дэвина Хейни (29-0, 15 KO).

Об этом украинец рассказал накануне боя.

«Хэйни действительно боксер высокого уровня. Он понимает бокс и знает, что ему нужно делать. Он может использовать свой размах рук и работу на дистанции. Однако и у меня большой опыт в этом спорте. Это будет очень интересный бой для меня», — сказал Ломаченко.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоится 21 мая в Лас-Вегасе. Ни один украинский телеканал и медиасервис не будет транслировать поединок.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал , чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!