Ломаченко: Я просто старался защитить мою семью и нашу страну

Ломаченко прокомментировал войну в Украине 1909 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Актуально: Стало известно, какой гонорар Ломаченко получит за бой с Хэйни ничего не можешь сделать, когда война приходит в твою страну, твой дом, это неправильно, по моему мнению.

Я просто старался защитить мою семью, мой дом и нашу страну. которые любят свою страну, дом, семью и народ.

В такое время ты не думаешь о четырех поясах и абсолютно чемпионстве.Нет, ты вообще не думаешь об этом.

Сейчас я начинаю думать о своей семье и детях — где и как они будут расти, кем они станут. Это цель моей борьбы», — сказал Ломаченко.

Напомним, в ночь с 20 на 21 мая в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоятся чемпионский поединок. (61,23 кг) между Василием Ломаченко и Девином Хейни.

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