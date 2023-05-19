Бокс
Ломаченко: Надеюсь, что бой против Хэйни поднимет настроение украинцам
Василий Ломаченко прокомментировал бой против Дэвин Хейни Сегодня 10:28 375 0 #Василий Ломаченко Источник — tribuna. com.
Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) надеется, что его бой против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (29-0, 15 KO) поднимет настроение украинцам.
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Об этом рассказал сам украинский боксер.
«Надеюсь, что смогу поднять настроение украинцам. Я верю, что во время боя они немного забудут о плохой ситуации и переключатся с войны на этот поединок .
Безусловно, мне сложно сконцентрироваться на бою, но я должен оставаться сфокусированным и показать себя с лучшей стороны.
Если говорить о будущем, то я не знаю, потому что я сосредоточен на этом. поединка. Никто не знает, что в нем произойдет.
Что произойдет, когда я вернусь в Украину? Мы не знаем, как оно будет с войной. Так что это слишком далеко», — сказал Ломаченко.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоится 21 мая в Лас-Вегасе. В Украине не будут транслировать поединок.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию.
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