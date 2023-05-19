Ломаченко: Надеюсь, что бой против Хэйни поднимет настроение украинцам

Василий Ломаченко прокомментировал бой против Дэвин Хейни 375 #Василий Ломаченко Источник — tribuna. com.

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) надеется, что его бой против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (29-0, 15 KO) поднимет настроение украинцам.

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Об этом рассказал сам украинский боксер.

«Надеюсь, что смогу поднять настроение украинцам. Я верю, что во время боя они немного забудут о плохой ситуации и переключатся с войны на этот поединок .

Безусловно, мне сложно сконцентрироваться на бою, но я должен оставаться сфокусированным и показать себя с лучшей стороны.

Если говорить о будущем, то я не знаю, потому что я сосредоточен на этом. поединка. Никто не знает, что в нем произойдет.

Что произойдет, когда я вернусь в Украину? Мы не знаем, как оно будет с войной. Так что это слишком далеко», — сказал Ломаченко.