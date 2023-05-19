Ломаченко перевесил Хейни накануне боя за абсолют.

Хейни не с первого раза уложился в лимит веса 172 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни < Источник - Boxing Scene.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) и абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) прошли процедуру взвешивания накануне боя.

< Об этом сообщает Boxing Scene.

Хейни сначала показал вес 135,1 фунта при лимите в 135,0 (61,2 кг). После этого он снял одежду и уложился в лимит веса, показав 134,9 фунта.

Результаты взвешивания:

Василий Ломаченко — 61,2 кг Девин Хейни — 61,1 кг

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Дэвином Хейни состоится 21 мая в Лас-Вегасе. Ни один украинский телеканал и медиасервис не будет транслировать поединок.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию.

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