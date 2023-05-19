Бокс
Ломаченко перевесил Хейни накануне боя за абсолют.
Хейни не с первого раза уложился в лимит веса Сегодня 21:46 172 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни < Источник - Boxing Scene.
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) и абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) прошли процедуру взвешивания накануне боя.
< Об этом сообщает Boxing Scene.
Хейни сначала показал вес 135,1 фунта при лимите в 135,0 (61,2 кг). После этого он снял одежду и уложился в лимит веса, показав 134,9 фунта.
Результаты взвешивания:
Василий Ломаченко — 61,2 кг Девин Хейни — 61,1 кг
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Дэвином Хейни состоится 21 мая в Лас-Вегасе. Ни один украинский телеканал и медиасервис не будет транслировать поединок.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию.
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