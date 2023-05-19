PBA отменила исход боя блоггера KSI против Фурнье

Во втором раунде KSI нокаутировал Фурнье 311 Источник: — Boxing Scene.

Ассоциация профессионального бокса официально отменила победу нокаутом KSI (2-0, 1 КО) в бою против Джо Фурнье (9-0, 9 КО).

Об этом сообщает Boxing Scene.

Во втором раунде KSI нокаутировал Фурнье, но во время просмотра видеоповторов было заметно, что он использовал незаконный прием, который судья не заметил — ударил соперника локтем в челюсть.

После боя Фурнье подал. апелляцию к PBA с просьбой аннулировать результат. Апелляция была удачной и результат поединка был изменен с формулировкой «отсутствие решения».

Напомним, KSI может провести поединок с братом Фьюри.

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