Бокс
PBA отменила исход боя блоггера KSI против Фурнье
Во втором раунде KSI нокаутировал Фурнье Сегодня 21:00 311 0 Источник: — Boxing Scene.
Ассоциация профессионального бокса официально отменила победу нокаутом KSI (2-0, 1 КО) в бою против Джо Фурнье (9-0, 9 КО).
Об этом сообщает Boxing Scene.
Во втором раунде KSI нокаутировал Фурнье, но во время просмотра видеоповторов было заметно, что он использовал незаконный прием, который судья не заметил — ударил соперника локтем в челюсть.
После боя Фурнье подал. апелляцию к PBA с просьбой аннулировать результат. Апелляция была удачной и результат поединка был изменен с формулировкой «отсутствие решения».
Напомним, KSI может провести поединок с братом Фьюри.
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