Промоутер Усика предоставил свой прогноз на бой Ломаченко — Хейни

Александр Красюк предпочитает действующий абсолютный чемпион мира 267 #Александр Красюк, #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — Чемпион.

В ночь с 20 на 21 мая состоится одна из самых ожидаемых событий для украинского бокса. Эксчемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко выйдет на ринг с абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни. У украинца есть шанс отобрать все пояса у американца и стать абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе.

Чемпион пообщался с промоутером Усика Александром Красюком и узнал его авторитетное мнение об этом поединке.

«Я не могу дать конкретный прогноз, но могу дать свою аналитику. нюансы и говорим исключительно о боксе.Для меня Ломаченко не является фаворитом в этом поединке.По моему мнению, победа Хейни более вероятно и на это влияет несколько факторов. Во-первых, он выступает с весом 61 килограмм, что не является его «родной» весовой категорией. Во-вторых, ему уже 35 лет, а для лёгкого дивизиона это уже не так хорошо, как в случае с возрастом его соперника. Девин гораздо крепче, потому что он «гоняет» килограммов 7-10, чтобы зайти в эту весовую категорию и имеет большую антропометрию. В своих рефлексах и боксерских навыках он уступает Василию, но эта слабость не так существенна для этого поединка. Еще нюанс, который редко учитывают спортивные аналитики, это амортизация тела: суставы, мышцы. , моральная усталость – это те вещи, которые не в пользу Ломаченко. Несмотря на это, Хэйни является фаворитом, но nbsp; у украинца тоже есть все шансы на победу, ведь он более опытный. Кроме того, это его мечта и последний шанс на абсолютное чемпионство», — сказал Красюк в эксклюзивном комментарии для Чемпиона.

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