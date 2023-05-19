Усик не посетит поединок Ломаченко – Хейни

Александр не поедет поддержать Ломаченко 358 #Василий Ломаченко, #Александр Усик, #Девин Хейни

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) не приедет на бой бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко (17-2, 11 KO) против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (29-0, 15 KO)

Об этом рассказал менеджер Усика Эгис Климас.

«К сожалению, нет. Он только что вылетел из Украины , у его жены был день рождения. Они занимались этим. Также Усик занят работой с USYK Foundation. Он запустил фонд, который помогает людям, потерявшим дома в Украине, которые пострадали. Поэтому это все нужно организовать», — сказал Климас.