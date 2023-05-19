Усик ответил Фьюри: Еще увидимся, алчное Пузо

Александр Усик ответил Тайсону Ф'юри 427 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник – Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) обратился к чемпиону WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO).

Соответствующий пост он изложил в Твиттере.

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«Еще увидимся, жадное Пузо «, – писал Усик. pic.twitter.com/B8lFZA79WV — Alexander Usyk (@usykaa) May 18, 2023

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