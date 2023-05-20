Бой Ломаченко — Хейни в Украине покажут бесплатно

343 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22e194503a99c4192ac6838f5f26545c3b.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — Top Rank.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни будет доступен на территории Украины на YouTube – канале компании Top Rank. Детальнее о трансляции читайте ТУТ.

Поэдинок состоится 21 мая ориентировочно в 7:00 по киевскому времени.

Наш сайт проведет текстовую трансляциюпоединки.

Накануне боксеры прошли процедуру взвешивания и финальную дуэль взглядов. Все о бое — ЗДЕСЬ.