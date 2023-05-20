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Бокс

Хейни толкнул Ломаченко на битве взглядов накануне боя

Во время финального сражения взглядов произошел инцидент Сегодня 08:40 759 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник – Чемпион.

Состоялось финальное сражение взглядов между бывшим чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) и абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 КО).

Американец что-то говорил Ломаченко, а затем толкнул его, после этого чемпион покинул сцену.

Поединок состоится 21 мая ориентировочно в 7:00 по киевскому времени.

Наш сайт проведет < strong>текстовая трансляция поединок.

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Источник: champion.com.ua

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