Хейни толкнул Ломаченко на битве взглядов накануне боя

Во время финального сражения взглядов произошел инцидент 759 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник – Чемпион.

Состоялось финальное сражение взглядов между бывшим чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) и абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 КО).

Американец что-то говорил Ломаченко, а затем толкнул его, после этого чемпион покинул сцену.

CHAOS! DEVIN HANEY JUST LAUNCHED LOMACHENKO ACROSS THE STAGE!#HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/MTbprXmP0p

— Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2023