Бокс
Ломаченко – Хейни: прогноз букмекеров
Сегодня 15:57 453 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22fac297fdc58bc78a4bb8a47740013271.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Источник — Чемпион.
Букмекеры считают американца Девина Хейни фаворитом чемпионского боя в легком весе против Василия Ломаченко.
Коэффициент на победу Хейни – 1,47. Победа Ломаченко – 3,25. Ничья — 17,0.
Другие котировки
Ломаченко
- Победа по очкам — 4,33;
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- Досрочная победа — 9,0.
Хейни
- Победа по очкам — 1,65;
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- Досрочная победа — 6,0.
Также букмекеры считают, что с большой вероятностью боксеры пройдут всю дистанцию (12 раундов) поединка (1,22).
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Бой состоится 21 мая в 7:00 по киевскому времени в Лас-Вегасе. Прямая трансляция — ЗДЕСЬ, текстовый онлайн — ЗДЕСЬ.
Девин Хейни — действующий властелин поясов&IBF, WBA Super, WBC, WBO в легком весе.