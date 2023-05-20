#Василий Ломаченко, #Девин Хейни Источник — Чемпион. Букмекеры считают американца Девина Хейни фаворитом чемпионского боя в легком весе против Василия Ломаченко. Коэффициент на победу Хейни – 1,47. Победа Ломаченко – 3,25. Ничья — 17,0. Другие котировки Ломаченко Победа по очкам — 4,33; li> Досрочная победа — 9,0. […]" /> #Василий Ломаченко, #Девин Хейни Источник — Чемпион. Букмекеры считают американца Девина Хейни фаворитом чемпионского боя в легком весе против Василия Ломаченко. Коэффициент на победу Хейни – 1,47. Победа Ломаченко – 3,25. Ничья — 17,0. Другие котировки Ломаченко Победа по очкам — 4,33; li> Досрочная победа — 9,0. […]"> Ломаченко – Хейни: прогноз букмекеров
Следить

Бокс

Ломаченко – Хейни: прогноз букмекеров

Сегодня 15:57 453 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22fac297fdc58bc78a4bb8a47740013271.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — Чемпион.

Букмекеры считают американца Девина Хейни фаворитом чемпионского боя в легком весе против Василия Ломаченко.

Коэффициент на победу Хейни – 1,47. Победа Ломаченко – 3,25. Ничья — 17,0.

Другие котировки

Ломаченко

  • Победа по очкам — 4,33;

    li>

  • Досрочная победа — 9,0.

Хейни

  • Победа по очкам — 1,65;
  • /li>
  • Досрочная победа — 6,0.

Также букмекеры считают, что с большой вероятностью боксеры пройдут всю дистанцию ​​(12 раундов) поединка (1,22).

>

Бой состоится 21 мая в 7:00 по киевскому времени в Лас-Вегасе. Прямая трансляция — ЗДЕСЬ, текстовый онлайн — ЗДЕСЬ.

Девин Хейни — действующий властелин поясов&IBF, WBA Super, WBC, WBO в легком весе.

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс