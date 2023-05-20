Ломаченко – Хейни: прогноз букмекеров

453 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22fac297fdc58bc78a4bb8a47740013271.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — Чемпион.

Букмекеры считают американца Девина Хейни фаворитом чемпионского боя в легком весе против Василия Ломаченко.

Коэффициент на победу Хейни – 1,47. Победа Ломаченко – 3,25. Ничья — 17,0.

Другие котировки

Ломаченко

Победа по очкам — 4,33; li>

Досрочная победа — 9,0.

Хейни

Победа по очкам — 1,65;

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Досрочная победа — 6,0.

Также букмекеры считают, что с большой вероятностью боксеры пройдут всю дистанцию ​​(12 раундов) поединка (1,22).

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Бой состоится 21 мая в 7:00 по киевскому времени в Лас-Вегасе. Прямая трансляция — ЗДЕСЬ, текстовый онлайн — ЗДЕСЬ.

Девин Хейни — действующий властелин поясов&IBF, WBA Super, WBC, WBO в легком весе.