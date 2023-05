Ломаченко оказался тяжелее Хейни накануне боя

Чемпион разделся и смог показать нужный вес 30 Источник: — Чемпион.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) и абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) прошли процедуру взвешивания накануне боя.

< Хейни с первой попытки не уложился в лимит легкого веса (61,2 кг), он показал 61,3 кг.

Чемпион разделся и смог показать нужный вес.

Результаты взвешивания:

Василий Ломаченко — 61,2 кг Девин Хейни — 61,1 кг

