Джуда: Хейни держал бой с Ломаченко под контролем

Бывший чемпион мира поддержал судейское решение 362 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Джерело – Чемпион.

В поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 KO) справедливо победил Василия Ломаченко (17-3, 11 KO).

Об этом заявил эксчемпион мира в трех весовых категориях Заб Джуда (44-10, 30 KO)

«Это был отличный, отличный поединок. Я считаю, что победитель выиграл этот бой. Дэвин контролировал бой, а Ломаченко устраивал спурты в рамках разных раундов. Он не провел такой сильный поединок, как со всеми другими соперниками.< /p>

Девин держал бой под контролем, выиграл большинство раундов. Что я могу еще сказать? Он по-прежнему абсолютный чемпион мира», — сказал Джуда.

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