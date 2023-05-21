Бокс
Джуда: Хейни держал бой с Ломаченко под контролем
Бывший чемпион мира поддержал судейское решение Сегодня 16:47 362 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Джерело – Чемпион.
В поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 KO) справедливо победил Василия Ломаченко (17-3, 11 KO).
Об этом заявил эксчемпион мира в трех весовых категориях Заб Джуда (44-10, 30 KO)
«Это был отличный, отличный поединок. Я считаю, что победитель выиграл этот бой. Дэвин контролировал бой, а Ломаченко устраивал спурты в рамках разных раундов. Он не провел такой сильный поединок, как со всеми другими соперниками.< /p>
Девин держал бой под контролем, выиграл большинство раундов. Что я могу еще сказать? Он по-прежнему абсолютный чемпион мира», — сказал Джуда.
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Раньше Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113.
Позже менеджер Ломаченко заявил, что команда подаст апелляцию относительно поражения от Хейни.
Напомним Ломаченко после боя дал волю эмоциям и расплакался.
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