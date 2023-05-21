Хейни рискует получить наказание за нападение на Ломаченко

Девина Хейни могут наказать за толчок Василия Ломаченко 1030 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник – ESPN.

Провокация абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хейни во время дуэли взглядов с Василием Ломаченко может не остаться безнаказанной.

Об этом сообщает ESPN.

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Во время финального сражения взглядов Хейни не справился с эмоциями и толкнул Ломаченко в грудь.

Атлетическая комиссия штата Невада собирается подать жалобу на поступок Девина в свою прокуратуру для проведения дисциплинарного слушания на следующем заседании, Скорее всего, чемпиона оштрафуют. Комиссия также пригласила второе медицинское освидетельствование для украинца, чтобы убедиться, что он не получил повреждения.

Поединок состоится 21 мая ориентировочно в 7:00 по киевскому времени.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.

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