Кроуфорд: Я болел за Хейни, но 116-112 – это безумие

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO) остался шокирован одной из оценок в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко (17-3, 11 KO) и Девином Хейни (30-0, 15 KO).

Об этом заявил сам боксер.

«Честно говоря, я удивлен судейским решением. Дэвин — мой дружбан, я болел за него, но 116-112 — это безумие», — отметил Кроуфорд.

