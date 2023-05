Ломаченко – Хейни: Как это было

25146 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2241adeaccfd6ecc5f59dd0f07e37f891a.jpg" />

Источник — Чемпион.

17 — 2 — 0 РЕКОРД 29 — 0 — 0 35 ВИК< /td> 24 170 см РОСТ 175 см < /tr> 166 РАЗМАХ РУК 180 Кульс СТОЙКА Ортодокс Бой за звание чемпиона мира в легкой -IBF, WBA Super, WBC, WBO< /strong>

Василий Ломаченко (17-2-0, 11 КО) провел бой с абсолютным чемпионом мира, американцем Девином Хейни (29-0-0, 15 КО).

12-раундовый поединок за титулы&IBF, WBA Super, WBC, WBO, принадлежащие американцу, в легком весе состоялся 20 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand. 116-112, 115-113, 115-113. ДЕВИН ХЕЙНИ ОСТАВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫМ ЧЕМПИОНОМ МИРА

The division runs through @RealDevinHaney 👑 pic. vb4O7FlX3N — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

БОЙ СОВЕРШЕН! Ожидаем решения судей.

12-раунд: Хейни снова в углу, но и у Ломаченко уже нет сил, чтобы положить американца на конвас.

Round 12: Lomachenko closes fight with another round where he was able to beat Haney to punch and swarm him with stinging shots. Excellent fight competed at highest level. We go to the scorecards. 10-9, Лома. 115-113, Haney. #HaneyLoma — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023

LOMA HAS HANEY HURT. #HaneyLoma pic.twitter.com/dKTLb7ot0o

11-раунд: Ломаченко снова удачно проводит серию ударов. Хейни зажимается в угол и выдерживает джебы боксера с паспортом. Арена взрывается после каждого попадания претендента на чемпионские титулы и скандирует Лома-Лома! best round of the bout. Он покрывал Haney с пониженным кромкой и блестящими пальцами на старинном сезоне. Haney была способна к разговору Лома back на конце, а clear Loma frame. Многие difficult-to-score rounds. 10-9, Лома. 106-103, Haney

10-раунд: Быструю атаку провел Ломаченко, чем завел публику на MGM Grand. Остается 2 раунда до конца поединка! 10: Loma's best round of the fight. Он может привести Ханей в аттестацию с большой комбинацией и был способен на варку Хай для целого круга. Лома идёт к нужде к dial it up down the stretch. 10-9, Лома. 97-93, Haney pic.twitter.com/XC5rzK4xEz

How do you have it scored so far? 🤔 #HaneyLoma pic.twitter.com/65eSWF9N1r — ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 21, 2023

9-раунд: Заметно устали оба бойца, больше клинчей появляется. Хейни продолжает пробовать корпус Ломаченко, а тот пытается отвечать легкими ударами в лицо. В преддверии чемпионских раундов эксперты предпочитают чемпион!

Round 9: Haney является simple beating Lomachenko to punch. Когда Лома является хорошей работой, это в мебели и нечисто sustained. Другие Haney round. 10-9, Haney. 88-83, Haney. #HaneyLoma — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023

8-раунд: Хейни снова сбивает Ломаченко с ног и снова без нокдауна. Чемпион продолжает активно пробивать корпус бойца с украинским паспортом.

Round 8: Haney's jab является завоеванием этого бойка, а грязи ходят в течение всего времени Loma lands. Был бы интерес к свидетельству того, что чувства influenced. Школы являются пределами для всех путей. 10-9, Haney. 78-74, Haney — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023

DROP IN THOSE SCORECARDS. pic.twitter.com/aO8cx2pf1l — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

7-раунд: Не так активно уже Ломаченко работает на ногах, из-за чего начал пропускать больше ударов. Пытается Василий сократить дистанцию ​​и выбросить хорошую серию, но Хейни отвечает точными джебами.

Round 7: Haney is really working that body with lefts and rights every time Loma closes the distance. Haney також connected on flush counter left hook upstairs в краткие моменты. With this pace, it could come down to conditioning, and these are two of the best conditioned… — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023

6-раунд: Несколько тяжелых ударов пропустил Ломаченко, но попытался ответить короткими сериями ударов. Активнее в этом раунде был Хэйни, больше он попадал за претендента на чемпионские титулы.

Round 6: Haney is absolutely killing Loma's body with those stinging right hands. Loma's enter left flank is deep red from the pinches, but the Russian is doing better work upstairs. 10-9, Haney. 58-56, Haney #haneyloma — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023

5-раунд: Пошел в атаку Ломаченко, американец выглядит немного растерянным. В середине раунда Хейни двумя руками положил Василия на ринг, судья не зафиксировал нокдаун.

A classic is brewing. pic.twitter.com/skgT0oupi7 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

4-раунд: Хейни пытается пробивать корпус боксера с украинским паспортом. Ломаченко ищет моменты для контратак, но не все удары достигают цели. and was able to keep Loma outside, для most most part. Loma broke через несколько часов в близлежащем круге бой. Haney is doing his best to establish his lead foot outside Loma's, key with ortodox fighter vs. a…

Three rounds in and we' re wihessing chess на высоком уровне ♟️👑 pic.twitter.com/9uZSV5jW5x — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

3-раунд: Обменялись бойцы мощными атаками. Ломаченко провел хорошую серию ударов, но пропустил один мощный джеб слева. Достаточно ровный поединок в начале.

2-раунд: Ломаченко достаточно активно начинает бой, с первых раундов проводя удачные комбинации. Не отсиживается претендент в защите, как это было в бою с Лопесом. proving to be difficult task for Lomachenko so far. Haney is doubling up on his best weapon and making Loma work to reach the inside. Лома был able to break through on few occasions with stinging combos. 10-9, Haney. 20-18, Haney

1-раунд: Спокойно начинают бой оба боксера. Обменялись удачными атаками бойцы, однако Ломаченко в конце провел успешную комбинацию, зажав Хейни в углу ринга.Round 1: Devin Haney pressed action and did some good body work, particularly with stabbing jab to the midsection. Lomachenko closed kolo strong with flurry that whipped crowd in frenzy, но Haney's round. 10-9, Haney.

ПОЕДИНОК НАЧАЛСЯ!

Теперь пора появиться на арене абсолютном чемпиону мира — Девину Хейни!

О борьбе, где legacies are made 👑@RealDevinHaney looks к put himself amongst the greats. #HaneyLoma | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/tCozTcRIGQ — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

Василий Ломаченко выходит на ринг! Боксер с украинским паспортом готов к поединку! #HaneyLoma | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/Z2OQBHVSE0

Все готово к бою за титул абсолютного чемпиона мира!

Теперь звучит национальный гимн США!

На арене звучит гимн Украины!

Единогласным решением судей Оскар Вальдес одолел Адама Лопеса. Нас ожидает главное событие вечера!Легендарный Мэнни Пакьяо также будет следить за поединком. This is great for 🥊! Если вы boxing fan, tonight это небольшое движение. Who you got tonight?

Пока продолжается последний бой андеркарда между Оскаром Вальдесом и Адамом Лопесом.

GET YOUR POPCORN 🍿 We're heating up in RD 3. #HaneyLoma pic.twitter.com/tePUo9RuSi — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

Василий Ломаченко и Девин Хейни проводят последние приготовления к бою.

Toughest test on deck. https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/rBXbuE6VT2 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

The calm before the storm .#HaneyLoma | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/X7u0XJb6su — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

Реймонд Мураталья победил Джеремия Накатила, а значит, у нас остается лишь один поединок к главному событию вечера.

DEMOLITION. Welcome to the elite, Raymond Muratalla 👏#HaneyLoma | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/cCydKwXPFI — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

Боксеры уже прибыли на арену.

Официальный партнер компании Top Rank медиасервис Megogo принципиально отказался от трансляции боя из-за репутационных потерь, связанных с публичным поведением Ломаченко. Прямая трансляция в Украине будет доступна на YouTube-канале Top Rank.

Наш сайт проведет текстовый онлайн боя в этой новости.

Главные факты о бое